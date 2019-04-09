В Мордовии следователи выясняют обстоятельства смерти 51-летнего мужчины

В Зубово-Полянском районе сотрудники следственных органов выясняют обстоятельства смерти 51-летнего мужчины.

Вечером 1 апреля 51-летний житель деревни Красный Лундан ушел из дома и не вернулся обратно. На следующий день родственники гражданина обнаружили его труп в низине, заполненной талой водой глубиной около 30 сантиметров.

Было установлено, что причиной смерти мужчины стала механическая асфиксия от закрытия дыхательных путей водой.

В настоящее время сотрудники следственных органов проводят проверку по данному факту.

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Источник: mordovia.sledcom.ru