В Ичалковском районе горел сарай

В одном из сёл Ичалковского района произошло возгорание сарая.

9 апреля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в селе Дубровское. Возле дома №15, который расположен по адресу –улица Красноармейская, загорелся сарай.

В результате указанного пожара, по предварительным данным, никто не пострадал.

В настоящее время специалисты выясняют, по какой причине произошло возгорание сарая.

Сотрудники МЧС призывают граждан соблюдать правила пожарной безопасности.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Ранее сообщалось, что в Саранске из-за пожара в жилом доме эвакуировали 20 человек.

Источник: 13.mchs.gov.ru