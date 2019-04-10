В Саранске прокуратура проводит работу с организациями, уклоняющимися от уплаты налогов

Сотрудники прокуратуры Октябрьского района Саранска проводят активную работу по санкционированию ареста на имущество налогоплательщиков.

На протяжении трех первых месяцев текущего года было принято семь решений о наложении ареста на имущество налогоплательщика-организации в качестве способа обеспечения исполнения решения о взыскании налогов, пеней и штрафов.

Было арестовано имущество ООО «Мастерстрой» на сумму 295 тыс. рублей, ООО «РСУ № 1» — 894 тыс. рублей, АО «Авиалинии Мордовии» — 8,8 млн рублей, МП го Саранск «Горсвет» — 6,4 млн рублей, ООО «Теплогазстройсервис» — 202 тыс. рублей, ООО «ПСК Стройгарант» — 1,2 млн рублей, ООО «Интерстройсервис» — 235 тыс. рублей.

В результате принятых мер указанные организации погасили долг на общую сумму 18 млн рублей.

Читайте также о том, что жителя Мордовии приговорили к обязательным работам за избиение гражданской жены.

Источник: prokrm.ru