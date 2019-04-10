В Саранске прокуратура добивается запрета продажи сигарет возле детских садов

В Саранске сотрудники прокуратуры добиваются запрета продажи сигарет возле детских садов.

Сотрудниками прокуратуры Октябрьского района Саранска во время проведения проверки было установлено, что вопреки требованиям действующего законодательства в магазине «Магнит» (АО «Тандер»), расположенном на расстоянии менее 100 метров от МДОУ «Детский сад №99 комбинированного вида» и МДОУ «Детский сад №88», осуществляется продажа табачных изделий.

В адрес директора регионального филиала АО «Тандер» было внесено представление с требованием прекратить торговлю табачной продукцией в указанном магазине.

В отношении директора магазина было возбуждено дело об административном правонарушении.

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Источник: prokrm.ru