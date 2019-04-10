В Мордовии продолжает массово гореть сухая трава

В Мордовии уже несколько дней подряд массово горит сухая трава.

9 апреля возгорание сухой травы было зафиксировано в селе Паево Кадошкинского района, посёлке Зубова-Поляна, селе Стары Селищи Большеигнатовского района, селе Новодевичье Ельниковского района, селе Троицк Ковылкинского района, селе Моревка Большеигнатовского района, Октябрьском районе Саранска, селе Дубровское Ичалковского района, селе Мариуполь Большеберезниковского района, деревне Кажлодка Торбеевского района, селе Красный Клин Рузаевского района и селе Кочелаево Ковылкинского района.

Площадь указанных пожаров составляла от 10 до 30 тыс. квадратных метров.

В результате данных инцидентов никто не пострадал.

Также в настоящее время в Мордовии продолжает гореть мусор.

Источник: 13.mchs.gov.ru