Полицейские изъяли синтетические наркотики у жителя Саранска

В Лямбирском районе сотрудники правоохранительных органов изъяли синтетические наркотики у парня 1999 года рождения.
В одном из сёл указанного района стражами порядка был задержан житель Саранска 1999 года рождения. В ходе личного досмотра молодого человека сотрудники правоохранительных органов обнаружили и конфисковали пакетик с синтетическими наркотиками массой около 10 грамм.
Парень сообщил, что приобрел наркотики для личного потребления. Ранее молодой человек привлекался к уголовной ответственности по аналогичной причине.
В отношении жителя Саранска было возбуждено уголовное дело.
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Источник: 13.мвд.рф