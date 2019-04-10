В Ромоданово в ДТП с участием двух автомобилей пострадал человек

В Ромоданово произошло ДТП с участием двух автомобилей, в результате которого пострадал человек.

Происшествие произошло ранним утром 9 апреля на одной из улиц указанного населенного пункта. Не смогли разъехаться два автомобиля.

В результате столкновения транспортных средств телесные повреждения получил один человек. Какая-либо информация о состоянии пострадавшего в настоящее время отсутствует.

В ликвидации последствий ДТП принимали участие сотрудники МЧС.

Причина столкновения транспортных средств в настоящее время устанавливается.

Ранее сообщалось, что в Саранске иномарка врезалась в дерево.

Источник: 13.mchs.gov.ru