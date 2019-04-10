В Саранске горело подсобное помещение

В Саранске произошло возгорание подсобного помещения.

Вечером 9 апреля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в Октябрьском районе Саранска. На улице Севастопольской загорелось подсобное помещение. К моменту приезда пожарных площадь распространения пламени составляла 50 квадратных метров.

В результате указанного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания подсобного помещения в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru