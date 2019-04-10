Интернет-мошенник ограбил жителя Саранска, решившего отдохнуть в пансионате

В Саранске 46-летний местный житель, решивший приобрести путевку, был ограблен интернет-мошенником.

В феврале нынешнего года 46-летний житель Саранска оформил на одном из сайтов заказ на приобретение путевки в пансионат. Мужчина обсудил с якобы менеджером туристической фирмы детали указанного заказа. Затем горожанин оплатил стоимость путевки, сумма которой составила более 46 тыс. рублей.

За несколько дней до отъезда житель Саранска решил уточнить некоторые детали будущей поездки. Мужчина позвонил по телефонному номеру, указанному на сайте, на котором он оформил заказ, и узнал от представителя туристической фирмы, что его путевка является неоплаченной.

Выяснилось, что горожанин оформил заказ на так называемом сайте-двойнике, а деньги были перечислены мошеннику.

Полицейские в настоящее время проводят проверку по факту мошенничества.

Ранее сообщалось, что интернет-мошенник ограбил 30-летнего жителя Саранска.

Источник: 13.мвд.рф