В Атяшево горел жилой дом

В Атяшево произошло возгорание жилого дома.
Происшествие произошло вечером 9 апреля. На одной из улиц указанного населенного пункта загорелся жилой дом. К моменту приезда пожарных огонь успел охватить постройку на площади 90 квадратных метров.
По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал.
Причина возгорания жилого дома в настоящее время устанавливается.
Сотрудники МЧС призывают граждан соблюдать правила пожарной безопасности.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
Ранее сообщалось, что в Саранске из-за пожара в жилом доме эвакуировали 20 человек.
Источник: 13.mchs.gov.ru