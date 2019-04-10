В Атяшево горел жилой дом

В Атяшево произошло возгорание жилого дома.

Происшествие произошло вечером 9 апреля. На одной из улиц указанного населенного пункта загорелся жилой дом. К моменту приезда пожарных огонь успел охватить постройку на площади 90 квадратных метров.

По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал.

Причина возгорания жилого дома в настоящее время устанавливается.

Сотрудники МЧС призывают граждан соблюдать правила пожарной безопасности.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Ранее сообщалось, что в Саранске из-за пожара в жилом доме эвакуировали 20 человек.

Источник: 13.mchs.gov.ru