В Мордовии прокуратура зафиксировала многочисленные нарушения в одной из местных колоний

В Мордовии сотрудники прокуратуры зафиксировали нарушения в одной из местных исправительных колоний.

Сотрудниками прокуратуры было установлено, что в исправительной колонии №22 УФСИН РФ по Мордовии нарушались требования закона об обязательном привлечении осужденных к труду.

Кроме того, осужденные не были ознакомлены с приказами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью, порядком и условиями отбывания наказания в виде лишения свободы. Родственников заключенных не всегда уведомляли о прибытии последних для отбывания наказания в исправительное учреждение.

Также имели место факты невыплаты компенсации за неиспользованный отпуск и несоблюдения законодательства об обеспечении безопасных условий труда на производстве, пожарной безопасности, а также санитарно-гигиенических и противоэпидемических требований.

Принятые решения о наложении на осужденных взысканий и их поощрении, заключения администрации об условно-досрочном освобождении данных лиц от наказания не всегда были законными.

Также сотрудники прокуратуры зафиксировали ряд других нарушений закона.

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Источник: prokrm.ru