В Лямбирском районе в ДТП с участием двух легковушек пострадала 50-летняя женщина

В Лямбирском районе произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей, в результате которого пострадала 50-летняя женщина.

Происшествие произошло ранним утром 9 апреля на 189-м километре дороги, пролегающей между Саранском и федеральной трассой М-5 «Урал». 42-летний гражданин, который находился за рулем легкового автомобиля марки Hyundai Elantra, допустил столкновение с легковушкой марки «Лада-Калина».

В результате столкновения указанных транспортных средств телесные повреждения получила 50-летняя пассажирка «Калины». Пострадавшая была госпитализирована в ГБУЗ МРЦКБ.

Причина ДТП в настоящее время устанавливается.

Ранее сообщалось, что в Ромоданово в результате столкновения двух автомобилей пострадал человек.

Источник: гибдд.рф