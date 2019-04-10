В УФСИН РФ по Мордовии подвели итоги деятельности отделов охраны

В УФСИН РФ по Мордовии были подведены итоги служебной деятельности отделов охраны исправительных учреждений за первый квартал нынешнего года.

За указанный период подразделения охраны не допустили побегов из-под охраны и при конвоировании. Положительный результат был достигнут благодаря эффективной организации и проведению мероприятий по обеспечению надежной охраны.

В настоящее время в Мордовии 18 указанных подразделений охраняют 22 объекта.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su