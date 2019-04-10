Жительницу Рузаевки оштрафовали за мошенничество

В Рузаевке суд вынес приговор в отношении 49-летней местной жительницы, обвиняемой в мошенничестве.

49-летняя жительница Рузаевки, занимая должность начальника Рузаевского торгово-производственного объединения Самарского филиала АО «Железнодорожная торговая компания», направила в Самарский филиал ОАО «ЖТК» для согласования и подписания его директором подложные документы, среди которых копия заявления гражданки Т., приказ о приеме на работу и заключенный с ней трудовой договор.

Осужденная, зная, что Т. не проходила стажировку в Рузаевском торгово-производственном объединении Самарского филиала ОАО «ЖТК», указала её в табелях для начисления заработной платы.

В итоге мошенница получила зарплату гражданки Т. и распорядилась ею по своему усмотрению. Министерству социальной защиты труда и занятости населения Мордовии был причинен ущерб в размере более 8 тыс. рублей.

Решением суда в отношении жительницы Рузаевки была избрана мера наказания в виде штрафа в размере 130 тыс. рублей.

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Источник: ruzaevsky.mor.sudrf.ru