В Саранске 62-летняя местная жительница фиктивно прописала в своей квартире двух граждан Таджикистана.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что в марте нынешнего года 62-летняя жительница Саранска фиктивно прописала в своей квартире двух граждан Таджикистана 1981 и 1982 годов рождения, проживающих по другому адресу.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по данному факту.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

Ранее сообщалось, что жительница Мордовии фиктивно прописала в своём доме гражданку Таджикистана.

Источник: 13.мвд.рф