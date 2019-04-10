В Саранске сотрудники Росгвардии задержали двух мужчин, подозреваемых в повреждении имущества

В Саранске сотрудники Росгвардии задержали двух мужчин, которые подозреваются в повреждении имущества.

Вечером 6 апреля сотрудники Росгвардии прибыли в продуктовый магазин, расположенный в северо-западной части Саранска. Работники торгового заведения сообщили правоохранителям, что один из посетителей облокотился на морозильную камеру, тем самым повредив стекло крышки оборудования. Мужчина признал свою вину, но отказался оплачивать причиненный ущерб. Для дальнейшего разбирательства гражданин был передан сотрудникам отдела полиции №4 УМВД РФ по городскому округу Саранск.

7 апреля сотрудники Росгвардии задержали 27-летнего жителя одного из районов Мордовии, который повредил несколько предметов в одной из гостиниц Саранска во время ссоры с администратором.

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Источник: vk.com/rosgvard_mordovia