В Мордовии был задержан мужчина, уклоняющийся от принудительного лечения

В Чамзинском районе сотрудники Росгвардии задержали 43-летнего местного жителя, который уклоняется от принудительного лечения.

В одном из населенных пунктов указанного района правоохранители заметили мужчину, чьи приметы совпадали с описанием гражданина, разыскиваемого сотрудниками полиции. Причиной розыска стало уклонение гражданина от прохождения лечения от наркомании, которое было назначено в судебном порядке, и реабилитации в связи с потреблением наркотических средств без назначения врача.

Разыскиваемый мужчина, которым является 43-летний житель Чамзинского района, был задержан и передан полицейским.

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Источник: vk.com/rosgvard_mordovia