В Саранске прошла пресс-конференция, посвященная готовности к паводку

9 апреля в Саранске прошла пресс-конференция по готовности сил и средств территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Мордовии к весеннему паводку.

В указанном мероприятии приняли участие представители Мордовской республиканской аварийно-спасательной службы, Саранского поисково-спасательного отряда, а также инспекции по маломерным судам.

Все реки, находящиеся на территории Мордовии, вскрылись, в отдельных местах стоит лёд. Пруды и озёра также вскрываются, по причине чего выход на лёд запрещен.

Начальник отдела безопасности людей на водных объектах Александр Романов сообщил, что все низководные мосты остаются открытыми, а в местах ежегодного затопления мостов лодочные переправы находятся в готовности.

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Источник: 13.mchs.gov.ru