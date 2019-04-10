33-летний житель Мордовии пойдет под суд за растление 7-летнего сына знакомого

В Рузаевке суд вынесет приговор в отношении 33-летнего местного жителя, обвиняемого в растлении малолетнего сына своего знакомого.

11 января нынешнего года 33-летний обвиняемый гостил у своего знакомого. В компании владельца жилья горожанин распивал спиртные напитки. В определенный момент обвиняемый остался наедине с 7-летним сыном знакомого. Мужчина совершил в отношении ребенка иные действия сексуального характера. Бабушка мальчика, вошедшая в помещение в момент преступления, забрала внука и сообщила о случившемся в правоохранительные органы.

Ранее у 33-летнего жителя Рузаевки уже неоднократно были проблемы с законом.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении обвиняемого находятся на рассмотрении суда.

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Источник: mordovia.sledcom.ru