Полицейские разыскивают жителя Саранска, который несколько лет назад пропал без вести

В Саранске сотрудники правоохранительных органов разыскивают местного жителя, который несколько лет назад пропал без вести.

Голубков Сергей Александрович 1973 года рождения, проживающий в Саранске, 22 апреля 2015 года ушел из дома и до настоящего времени не вернулся обратно. На связь с родными и близкими мужчина не выходит.

Известно, что разыскиваемый гражданин является инвалидом второй группы. Из-за заболевания мужчина может представляться другим именем.

Все, кто что-либо знает о нынешнем местонахождении жителя Саранска, могут сообщить необходимую информацию по телефонам: 8(8342) 25-19-56, 29-77-88, 29-77-61 или 02.

Также читайте о том, что 33-летний житель Мордовии пойдет под суд за растление 7-летнего сына знакомого.

Источник: 13.мвд.рф