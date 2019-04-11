С начала апреля в Саранске были похищены три велосипеда

С начала апреля в Саранске сотрудники правоохранительных органов зафиксировали три факта хищения велосипедов.

7 апреля в полицию с заявлением о краже велосипеда обратилась жительница Ленинского района города. Утром женщина оставила двухколесное транспортное средство без присмотра на лестничной площадке. Вернувшись обратно, горожанка обнаружила пропажу имущества.

9 апреля полицейские получили ещё два заявления о похищении велосипедов. В первом случае транспортное средство на несколько минут было остановлено без присмотра возле жилого дома, а во втором велосипед был украден с лестничной площадки.

По указанным фактам были возбуждены уголовные дела.

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Источник: 13.мвд.рф