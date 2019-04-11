В Ковылкинском районе пожар уничтожил автомобиль, гараж и сарай

В Ковылкинском районе произошел пожар, который уничтожил гараж, сарай и автомобиль.

Происшествие произошло днём 10 апреля в селе Старая Сазоновка. На одной из улиц указанного населенного пункта загорелся сарай. Постепенно огонь перекинулся на гараж, внутри которого находился автомобиль.

Пламя полностью уничтожило постройки и транспортное средство.

Пожарным удалось не допустить распространение пламени на расположенный поблизости жилой дом.

В результате пожара никто не пострадал.

Причина происшествия в настоящее время устанавливается.

Ранее сообщалось, что в Мордовии за один день пожарные три раза тушили загоревшийся мусор.

Источник: 13.mchs.gov.ru