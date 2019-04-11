В Ковылкинском районе пожар уничтожил автомобиль, гараж и сарай

В Ковылкинском районе произошел пожар, который уничтожил гараж, сарай и автомобиль.
Происшествие произошло днём 10 апреля в селе Старая Сазоновка. На одной из улиц указанного населенного пункта загорелся сарай. Постепенно огонь перекинулся на гараж, внутри которого находился автомобиль.
Пламя полностью уничтожило постройки и транспортное средство.
Пожарным удалось не допустить распространение пламени на расположенный поблизости жилой дом.
В результате пожара никто не пострадал.
Причина происшествия в настоящее время устанавливается.
Ранее сообщалось, что в Мордовии за один день пожарные три раза тушили загоревшийся мусор.
Источник: 13.mchs.gov.ru