Сотрудники полиции изъяли наркотики у ранее судимого жителя Саранска

В Саранске сотрудники правоохранительных органов изъяли наркотики у ранее судимого местного жителя.

Возле дома, расположенного по адресу – Лямбирское шоссе, полицейские задержали ранее судимого жителя Саранска 1986 года рождения, в ходе личного досмотра которого было обнаружено и конфисковано более 0,5 грамма наркотиков.

Было установлено, что горожанин приобрел запрещенное вещество для личного потребления.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по данному факту.

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Источник: 13.mchs.gov.ru