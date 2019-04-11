В Мордовии осужденные приняли участие в соревнованиях по тяжелой атлетике

В исправительной колонии №1 УФСИН РФ по Мордовии была проведена спартакиада по тяжелой атлетике среди осужденных.

Указанные соревнования проводились по трем дисциплинам, среди которых жим штанги лежа, присед штанги на 45 градусов и становая тяга.

Победителями состязаний стали осужденные отряда №7. Второе место заняли представители отряда №3. Третье место досталось осужденным отряда №1.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН России по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su