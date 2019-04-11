В Мордовии полицейские изъяли у местного жителя порох и патроны

В Краснослободском районе сотрудники правоохранительных органов изъяли у местного жителя порох и патроны.

В доме 38-летнего жителя села Русское Маскино сотрудники полиции обнаружили и конфисковали 266 грамм пороха и 15 патронов.

Ранее у сельчанина было разрешение на хранение и ношение оружия, но в 2012 году по причине возбуждения в отношении него уголовного дела по статье об угрозе убийством указанное разрешение было аннулировано.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело. Гражданину грозит лишение свободы.

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Источник: 13.мвд.рф