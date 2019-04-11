В Мордовии осужденные представили пародию на тележурнал «Каламбур»

В исправительной колонии №13 УФСИН РФ по Мордовии осужденные представили пародию на известный и всеми любимый юмористический тележурнал «Каламбур».

Осужденные сыграли три мини-постановки, в основу которых легли сказки. Оформление декораций, грим и костюмы персонажей заключенные создавали своими силами.

Осужденные добавили в постановки массу фантазии, доброго юмора и веселых эмоций, благодаря чему зарядили зрителей отличным настроением.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su