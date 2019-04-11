Массовое горение сухой травы охватило Мордовию

В Мордовии уже несколько дней подряд массово горит сухая трава.

10 апреля случаи возгорания сухой травы были зафиксированы в селе Судосево Большеберезниковского района, селе Тарханово Ичалковского района, селе Белогорское Лямбирского района, селе Покровские Селищи Зубово-Полянского района, селе Мордовское Давыдово Кочкуровского района, селе Старое Дракино Ковылкинского района, селе Большие Березники, посёлке Зубова Поляна, городе Инсар, селе Рождествено Ичалковского района, деревне Авгуры Старошайговского района, селе Кочелаево Ковылкинского района, посёлке Ромоданово, селе Покассы Зубово-Полянского района, селе Селище Ичалковского района, селе Дюрки Атяшевского района, посёлке Николаевка, селе Тат. Свербейка Лямбирского района, посёлке Зыково, деревне Тютьково Ковылкинского района, селе Апраксино Чамзинского района, селе Заречное Краснослободского района, посёлке Смольный Ичалковского района, селе Старая Рябка Краснослободского района.

Площадь указанных пожаров составляла от нескольких десятков до нескольких тысяч квадратных метров.

В результате данных происшествий никто не пострадал.

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Источник: 13.mchs.gov.ru