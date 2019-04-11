В Мордовии вырос уровень преступности

В Мордовии увеличился уровень преступности.

В общей сложности на протяжении трех первых месяцев текущего года на территории Мордовии было зафиксировано 2231 преступление. Данный показатель на 7,5% превышает тот уровень преступности, который имел место годом ранее.

Наибольшее количество преступлений было зафиксировано в Саранске и Рузаевском районе. Меньше всего противоправных деяний было совершено в Большеигнатовском, Кадошкинском и Атюрьевском районах.

По информации, которая была опубликована пресс-службой прокуратуры Мордовии.

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Источник: prokrm.ru