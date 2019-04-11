В Краснослободском районе горело частное подворье

В Краснослободском районе произошло возгорание частного подворья.

Указанное происшествие произошло днём 10 апреля в деревне Старое Зубарево. На улице Нижней загорелись надворные постройки и дом №3. К моменту приезда пожарных площадь распространения пламени составляла 84 квадратных метра.

В результате данного пожара, по предварительной информации, никто не пострадал.

В настоящее время специалисты выясняют причину возгорания дома и надворных построек.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru