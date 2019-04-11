Жительница Ардатовского района была осуждена за мошенничество

В Ардатовском районе вступил в законную силу приговор суда в отношении 39-летней местной жительницы, обвиняемой в мошенничестве.

39-летняя жительница указанного района в период с апреля по май 2014 года, предоставив фиктивные документы о трудоустройстве в крестьянско-фермерское хозяйство, получила денежные средства в сумме более 1 млн рублей в качестве социальной выплаты, направленной на строительство жилого дома.

В отношении мошенницы была избрана мера наказания в виде 3 лет лишения свободы условно.

Сторона защиты пыталась обжаловать указанный приговор, но это ей не удалось. Верховный суд Мордовии оставил первое постановление без изменений.

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Источник: prokrm.ru