В Ковылкинском районе горели заброшенный дом и сарай

В Ковылкинском районе произошло возгорание заброшенного дома и сарая.

Днём 10 апреля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в селе Курнино. На одной из улиц указанного населенного пункта загорелись жилой дом и сарай. К моменту приезда пожарных площадь распространения пламени составляла 61 квадратный метр.

В результате пожара никто не пострадал.

Причина возгорания заброшенного дома и сарая в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Ранее сообщалось, что в Ковылкинском районе пожар уничтожил автомобиль, гараж и сарай.

Источник: 13.mchs.gov.ru