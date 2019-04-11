В Чамзинском районе в ДТП пострадали два человека

В Чамзинском районе произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека.

Происшествие произошло днём 10 апреля на 9-м километре дороги, соединяющей Отрадное, Кочкуши, Наченалы и Апраксино. По предварительной информации, 24-летний парень, находившийся за рулем автомобиля марки «Ауди», по причине превышения скорости не смог справиться с управлением, вследствие чего транспортное средство съехало с проезжей части в кювет, а после этого опрокинулось.

Водитель иномарки и его 35-летняя пассажирка были доставлены в ближайшую больницу.

Ранее сообщалось, что в Лямбирском районе в ДТП с участием двух легковушек пострадала 50-летняя женщина.

Источник: гибдд.рф