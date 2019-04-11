Жителя Саранска оштрафовали за покупку марихуаны

В Саранске суд вынес приговор в отношении мужчины, обвиняемого в покупке наркотиков.

16 января нынешнего года гражданин Логинов приобрел у лица, материалы уголовного дела в отношении которого были выделены в отдельное производство, марихуану, заплатив 1 тыс. рублей. В тот же день мужчина был задержан полицейскими.

Решением Пролетарского районного суда города Саранска в отношении гражданина Логинова была избрана мера наказания в виде штрафа, размер которого составил 20 тыс. рублей.

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Источник: proletarsky.mor.sudrf.ru