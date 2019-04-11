В Ковылкинском районе в ДТП пострадал водитель квадроцикла

В Ковылкинском районе произошло ДТП, в результате которого пострадал 35-летний водитель квадроцикла.

Происшествие произошло вечером 10 апреля на 4-м километре дороги, пролегающей между Рузаевкой, Ковылкино и Торбеево. По предварительной информации, 35-летний гражданин, находившийся за рулем квадроцикла марки «Сузуки», в определенный момент движения потерял контроль над управлением, по причине чего транспортное средство опрокинулось.

Водитель квадроцикла был госпитализирован.

Выяснилось, что транспортное средство не было зарегистрировано в установленном порядке.

Ранее сообщалось, что в Лямбирском районе в ДТП с участием двух легковушек пострадала 50-летняя женщина.

Источник: гибдд.рф