В Саранске был задержан пьяный водитель легковушки

В Саранске сотрудники Госавтоинспекции задержали пьяного водителя легкового автомобиля.

Ранним утром 10 апреля в посёлке Ялга сотрудники Госавтоинспекции остановили на улице Октябрьской легковой автомобиль марки ВАЗ-21140. За рулем транспортного средства находился 33-летний мужчина, пребывавший в состоянии алкогольного опьянения.

Было установлено, что ранее водитель легковушки уже привлекался к ответственности по причине аналогичного правонарушения.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф