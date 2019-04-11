В Мордовии прокуратура добилась признания недействительным договора аренды имущества

В Мордовии прокуратура добилась признания недействительным договора аренды муниципального имущества.

Сотрудниками прокуратуры было установлено, что в январе нынешнего года между администрацией Красномайского сельского поселения Кочкуровского муниципального района и ООО «Кочкуровожилсервис» был заключен договор аренды помещения без предварительного проведения аукциона, что является нарушением действующего законодательства.

Арбитражный суд Мордовии удовлетворил исковое заявление заместителя прокурора региона о признании недействительным указанного договора.

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Источник: prokrm.ru