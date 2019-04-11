В Саранске школьники посетили пожарную часть

В Саранске школьники посетили одну из местных пожарных частей.

10 апреля ученики седьмых и восьмых классов школ №№7, 30 и 40 посетили пожарную часть №1, охраняющую Октябрьский район города. Школьники осмотрели технику, спасательное оборудование и экипировку пожарного. Кроме того, пожарные напомнили детям о правильных последовательных действиях при обнаружении пожара и эвакуации ииз горящего помещения.

Также школьники приняли участие в соревнованиях, среди которых одевание на время спецодежды, перетягивание каната и проведение развертывания с подачей воды.

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Источник: 13.mchs.gov.ru