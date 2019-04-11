Житель Саранска лишился денег, доверившись новоиспеченной подруге

В Саранске суд вынесет приговор в отношении 25-летней девушки, обвиняемой в краже денежных средств с чужой банковской карты.

Ранним утром 23 февраля нынешнего года гражданка Мисякова находилась в сауне, расположенной по адресу – улица Кутузова. Девушка познакомилась с мужчиной в указанном заведении. Гражданка стала отдыхать с новоиспеченным приятелем в одном из номеров сауны и распивать в его компании алкогольные напитки. Спустя некоторое время мужчина и девушка поехали в гости к родственнице последней, где продолжилось застолье. Затем новоиспеченный приятель предложил обвиняемой съездить в Инсар в гости к его знакомому. Девушка приняла данное предложение.

Направляясь на машине такси в Инсар, мужчина попросил водителя остановиться возле банка. Затем гражданин передал обвиняемой свою банковскую карту, назвал её пин-код и сказал девушке снять для себя 7 тыс. рублей.

Затем мужчина передал гражданке Мисяковой кошелек, мобильный телефон и ключи от квартиры, пояснив, что он боится потерять эти вещи по причине опьянения.

В тот же день новоиспеченные друзья вернулись в Саранск. Мужчина уснул в машине. Воспользовавшись этим обстоятельством, девушка похитила с банковской карты пострадавшего 50 тыс. рублей.

Вечером того же дня обвиняемая уехала в Тольятти, где израсходовала украденные деньги.

Материалы уголовного дела в отношении обвиняемой находятся на рассмотрении Ленинского районного суда города Саранска.

Также читайте о том, что житель Мордовии пойдет под суд за растление малолетнего сына знакомого.

Источник: leninsky.mor.sudrf.ru