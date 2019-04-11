В Мордовии сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, который находится в розыске

В Мордовии сотрудниками Госавтоинспекции был остановлен легковой автомобиль, который находится в розыске.
Утром 10 апреля на 18-м километре дороги, соединяющей Саранск, Ромоданово и Большое Игнатово, сотрудники Госавтоинспекции остановили легковой автомобиль марки ВАЗ-21093 под управлением 40-летнего мужчины. Было установлено, что государственные регистрационные знаки и свидетельство о регистрации данного транспортного средства находятся в розыске.
Для дальнейшего разбирательства водитель и автомобиль были доставлены в ММО МВД РФ «Лямбирский».
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Источник: гибдд.рф