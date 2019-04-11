Сотрудники уголовного розыска Мордовии задержали жителя Подмосковья, подозреваемого в краже

Сотрудники уголовного розыска Мордовии задержали жителя Московской области, подозреваемого в хищении денежных средств в Саранске и Чебоксарах.

10 сентября прошлого года житель Московской области 1961 года рождения под видом работника компании телефонных услуг зашел в одно из госучреждений Саранска и похитил сумку, внутри которой находились денежные средства в сумме 113 тыс. рублей.

В апреле текущего года подозреваемый был задержан в одной из гостиниц Мордовии.

Также житель Подмосковья подозревается в краже порядка 800 тыс. рублей из одного из госучреждений Чебоксар.

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Источник: 13.мвд.рф