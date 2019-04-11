В одной из больниц Мордовии скончался 5-месячный ребенок

В Мордовии сотрудники следственных органов возбудили уголовное дело по факту смерти 5-месяного ребенка в больнице.

30 марта нынешнего года в Теньгушевскую районную больницу был доставлен 5-месячный ребенок. В тот же день малыш скончался. По предварительной информации, причиной смерти ребенка стала кишечная инфекция.

По результатам доследственной проверки в целях изучения обстоятельств случившего следственными органами было возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

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Источник: mordovia.sledcom.ru