Около 1500 лавочек установят в Саранске до конца апреля

В Саранске в ближайшее время будут установлены новые урны и лавочки.

По предварительной информации, до 26 апреля специалисты муниципальных предприятий Саранска на улицах и бульварах, в скверах и парках установят 3485 урн для мусора, а также около 1500 парковых и антивандальных лавочек.

Представители мэрии Саранска уверены в том, что лавочки будут очень востребованы горожанами в установившихся погодных условиях, которые близки к летним.

По информации «Известий Мордовии».

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