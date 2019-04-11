Житель Саранска был жестоко избит по просьбе бывшей гражданской жены

В Саранске сотрудники правоохранительных органов задержали троих мужчин, которые подозреваются в избиении 47-летнего горожанина.

Вечером 9 апреля два жителя Саранска 1982 и 1992 годов рождения, а также житель Лямбирского района 1992 года рождения пришли в квартиру 47-летнего пострадавшего и жестоко избили последнего. Кроме того, подозреваемые похитили из жилья пострадавшего телевизор и два мобильных телефона.

В кратчайшие сроки мужчины, избившие жителя Саранска, были задержаны. Выяснилось, что преступление было совершено по просьбе бывшей сожительницы пострадавшего. Известно, что ранее двое подозреваемых уже привлекались к уголовной ответственности.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту избиения жителя Саранска.

Также читайте о том, что сотрудники уголовного розыска Мордовии задержали жителя Подмосковья, подозреваемого в краже.

Источник: 13.мвд.рф