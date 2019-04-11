В Мордовии воспитанник детского сада серьезно пострадал во время прогулки

В Мордовии воспитанник детского сада получил серьезную травму на игровой площадке.

Сотрудниками прокуратуры Зубово-Полянского района было установлено, что в ноябре прошлого года воспитанник детского сада №6 «Березка» во время прогулки на игровой площадке повредил руку, сорвавшись с перекладины.

Заведующая указанным детским садом была привлечена к административной ответственности в виде штрафа, размер которого составил 10 тыс. рублей.

По информации, опубликованной пресс-службой прокуратуры Мордовии.

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Источник: prokrm.ru