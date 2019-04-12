В Мордовии полицейского осудили за совершение должностных преступлений

В Мордовии суд вынес приговор в отношении сотрудника полиции, обвиняемого в совершении ряда должностных преступлений.

В октябре 2016 года оперуполномоченный ММО МВД РФ «Краснослободский», подделав документы, создал условия, являющиеся необходимыми для возбуждения в отношении гражданина, доставленного в отделение полиции по подозрению в краже имущества из храма, уголовного дела по факту совершения преступления, связанного с незаконным оборотом наркотиков, хотя последний никакого отношения к этому не имел. Таким путем страж порядка намеревался повысить показатели своей работы.

Решением суда в отношении полицейского была избрана мера наказания в виде 3,5 лет лишения свободы условно.

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Источник: mordovia.sledcom.ru