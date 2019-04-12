Жительница Саранска осталась без денег, намереваясь получить кредит

В Саранске 49-летняя местная жительница лишилась денежных средств при попытке получить кредит.

Недавно 49-летняя рабочая одного из предприятий города на сайтах нескольких интернет-банков оформила заявки на получение кредита. От одного из банков женщина получила сообщение о необходимости оплатить страховку. Горожанка перечислила на указанный в данном сообщении счет денежные средства в сумме более 23 тыс. рублей. Кредит жительница Саранска так и не получила. Женщина позвонила по указанному в упомянутом сообщении телефонному номеру, но ей никто не ответил.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по данному факту.

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Источник: 13.мвд.рф