В Саранске горел дачный дом

В Саранске произошло возгорание дачного дома.
Утром 11 апреля сотрудники МЧС получили оперативное сообщение о пожаре на улице Сахалинской. Прибыв по указанному адресу, пожарные обнаружили, что горит дачный дом. Площадь распространения пламени составляла 15 квадратных метров.
В результате данного пожара никто не пострадал.
Причина возгорания дачного дома в настоящее время устанавливается специалистами.
Сотрудники МЧС напоминают гражданам о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru