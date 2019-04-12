В Саранске горел дачный дом

В Саранске произошло возгорание дачного дома.

Утром 11 апреля сотрудники МЧС получили оперативное сообщение о пожаре на улице Сахалинской. Прибыв по указанному адресу, пожарные обнаружили, что горит дачный дом. Площадь распространения пламени составляла 15 квадратных метров.

В результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания дачного дома в настоящее время устанавливается специалистами.

Сотрудники МЧС напоминают гражданам о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru