В Мордовии был задержан браконьер из соседнего региона

В Мордовии сотрудники Росгвардии и природоохранных структур республики задержали браконьера из соседнего региона.

58-летний житель соседнего региона, осуществлявший охоту, не имея соответствующего разрешения, был задержан в Темниковском районе. В момент задержания мужчина находился в пойме небольшой реки. Кроме того, у гражданина было изъято незарегистрированное в установленном порядке охотничье гладкоствольное ружье и патроны к нему.

Для дальнейшего разбирательства задержанный был передан сотрудникам межмуниципального отдела МВД РФ «Темниковский».

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Источник: vk.com/rosgvard_mordovia