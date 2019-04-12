Интернет-мошенник ограбил жителя Рузаевки, решившего купить пальто

В Рузаевке 38-летний местный житель лишился денежных средств, намереваясь приобрести пальто.

На одном из сайтов по продаже товаров 38-летний житель Рузаевки обнаружил понравившееся ему пальто. Мужчина через интернет-приложение ввел данные своей банковской карты, с которой планировал произвести оплату. Платеж не прошел. После этого с горожанином связался менеджер интернет-магазина, который попросил его продиктовать код, полученный в смс-сообщении. Мужчина предоставил незнакомцу необходимую информацию, а затем получил уведомление о том, что с его банковского счета были списаны денежные средства в сумме 50 тыс. рублей.

В настоящее время представители правоохранительных органов проводят проверку по данному факту.

Ранее сообщалось, что житель Саранска лишился денег, доверившись новоиспеченной подруге.

Источник: 13.мвд.рф