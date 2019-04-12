В Атюрьевском районе загорелась баня

В Атюрьевском районе произошло возгорание бани.
Происшествие произошло днём 11 апреля в деревне Барашево. Возле дома №4, расположенного по адресу – улица Центральная, загорелась баня. К моменту приезда пожарных площадь распространения пламени составляла 4 квадратных метра.
В результате указанного пожара никто не пострадал.
В настоящее время специалисты выясняют, по какой причине загорелась баня.
Сотрудники МЧС призывают граждан соблюдать правила пожарной безопасности.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
Ранее сообщалось, что в Саранске горел дачный дом.
Источник: 13.mchs.gov.ru